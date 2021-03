Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait mercredi soir une déclaration télévisée dans le cadre de l’impasse politique issue des dernières élections. Il a commencé par rappeler que les électeurs ont accordé une confortable majorité à la droite et qu’il serait selon lui « catastrophique » si un gouvernement de gauche venait à être formé, notamment pour l’économie israélienne. Netanyahou a averti que tous les acquis de sa politique menée depuis des années, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, seraient réduits à néant avec un tel gouvernement qui de plus, serait selon lui très fragile au vu des profonds antagonismes internes qui règnent entre les différentes partis. Il a également souligné que tout gouvernement de gauche qui verrait le jour serait en contradiction idéologique avec la majorité de la population.

Le Premier ministre a ensuite lancé un appel officiel à Naftali Benett et Gideon Saar afin qu’ils « reviennent au bercail ». Il leur a proposé de mettre de côté toutes les querelles personnelles du passé et de venir former un gouvernement de droite homogène et stable « que la population attend comme l’air que l’on respire ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90