Le président du parti Yamina a fait une déclaration devant les micros concernant la situation politique actuelle. Cette fois-ci, Naftali Benett il a ôté tout doute sur ses intentions de « franchir le pas ». Il a commencé par accuser Binyamin Netanyahou de « lui avoir fermé la porte » et d’avoir fait échouer la constitution d’un gouvernement de droite. Il a ensuite posé l’équation telle qu’il la conçoit : soit de nouvelles élections, soit ce qu’il a appelé un « gouvernement d’urgence nationale qui sortira le pays de l’ornière dans laquelle il est embourbé ». IL a appelé les partis de droite à « changer de manière de voir » et à se joindre à un tel qui traiterait les questions urgentes et essentielles sur lesquelles il y a selon lui un large consensus.

Benett a reconnu que ce ne sera pas facile et que ce n’est pas l’idéal auquel il aspirait mais qu’il fallait tenir compte de la réalité. « Tout parti de droite sera le bienvenu » a-t-il souligné, même s’il y a très peu de chances de voir les partis orthodoxes se joindre à Avigdor Lieberman ou le Likoud devenir un élément subalterne dans un tel gouvernement. Le président de Yamina a averti que « le peuple ne pardonnera pas à ceux qui auront précipité le pays dans de nouvelles élections »…

Naftali Benett n’a pas abordé, ne serait-ce par allusion, les soubresauts qui agitent son parti, avec la déclaration d’Ami’haï Shilki et le cas de conscience auquel font face au moins deux autres collègues de parti : Ayelet Shaked et Idit Silman.

Cette intervention inattendue de Naftali Benett, qui ressemblait fort à un discours d’un député ayant été investi par le président de l’Etat a probablement eu pour objectif de de tenter une ultime fois de convaincre Reouven Rivlin de lui confier cette tâche alors que Yaïr Lapid est favori.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90