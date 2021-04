Betzalel Smotritch, président de Hatziyonout Hadatit a fait une déclaration à la presse après la première séance de son parti depuis les élections et à la veille des consultations entre le président de l’Etat et les partis politiques. Il a une nouvelle fois exclu de se joindre à un gouvernement Netanyahou qui serait soutenu d’une manière ou d’une autre mais il a surtout exhorté Naftali Benett à ne pas présenter sa candidature pour le poste de Premier ministre : « En vous présentant, vous réduisez le bloc de droite. N’abandonnez pas vos valeurs par crainte de ‘shaming’ de la part d’Amnon Abramovitz et de sa clique ». Titillant le président de Yamina, Betzalel Smotritch a rajouté : « Naftali, je crains que l’étreinte de la gauche vous éblouit et je suis là pour vous dire de la manière la plus claire : ne soyez pas celui qui empêchera demain la formation d’un gouvernement de droite (…) Tout le monde sait que votre seule occasion de devenir Premier ministre avec à peine sept sièges, de manière illégitime et non démocratique serait de rallier la gauche, dont la haine envers Netanyahou touche à l’absurde ! »

Et de conclure concernant Benett : « Prouvez-moi demain que vous aviez raison et que j’avais tort et qu’il n’y avait rien de vrai lorsque que j’affirmais que vous étiez prêt à vous lier à la gauche afin de chasser Netanyahou du pouvoir, et que tout cela ne faisait que partie d’une campagne électorale sophistiquée de votre part ».

Betzalel Smotritch s’est aussi adressé à Gideon Saar et aux députés de son parti : « Vous avez promis de ne pas faire de Yaïr Lapid un prochain Premier ministre, y compris en rotation. Vous avez promis de ne pas siéger avec les partis arabes. Je ne vous demande pas de vous rallier à l’homme Binyamin Netanyahou mais de vous rallier aux valeurs auxquelles vous croyez. L’affection médiatique dont vous bénéficiez ne provient que du fait qu’ils espèrent que vous allez former un gouvernement de gauche ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90