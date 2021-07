Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a annoncé une mesure qui provoque de vives réactions dans le monde orthodoxe : il a modifié de manière significative les critères de subventions pour les crèches, ce qui aura pour effet principal de supprimer les subventions de l’Etat pour les crèches dans lesquelles se trouvent des enfants dont le père étudie la Torah à temps plein.

Mercredi soir, on apprenait que le Premier ministre Naftali Benett n’avait pas été mis au courant de la décision de son ministre de la Défense, qui comme plusieurs autres ministres agit en solitaire et de son propre chef. La question avait été évoquée entre les deux hommes lors des négociations pour les accords de coalition, mais la décision ferme prise par Avigdor Lieberman n’a pas été communiquée au Premier ministre. Dans l’entourage du ministre des Finances on objecte qu’il s’agit d’un genre de décisions pour lesquelles il n’est point besoin d’en informer le Premier ministre…

La colère est grande parmi les partis orthodoxes qui n’ont pas oublié ni pardonné la phrase scandaleuse prononcée par Lieberman qui avait déclaré qu’il « faudrait mettre Binyamin Netanyahou et les orthodoxes dans une brouette et les jeter dans la première benne à ordures ». Les partis orthodoxes rappellent aussi au Premier ministre Naftali Benett et à Gideon Saar leur promesse de « se soucier des besoins de la population orthodoxe ».

Arié Dery, président de Shass a déclaré : « La première grande décision du nouveau ministre des Finances est de porter atteinte aux orthodoxes. Dans une décision scélérate, Lieberman a décidé de s’en prendre aux familles nombreuses uniquement parce qu’elles ont orthodoxes. Benett et Saar qui avaient promis de se soucier des orthodoxes ont en fait formé un gouvernement de haine qui a pour étendard le combat contre la Torah ».

Le rav Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) a lui-aussi dénoncé cette mesure qui frappera les familles orthodoxes. Il rappelle la « croisade » menée depuis des années par Avigdor Lieberman contre le monde orthodoxe et conclut : « Nous voyons que Benett, Shaked et Saar qui avaient promis ‘d’équilibrer ‘Lieberman ne sont pas du tout à la hauteur et sont au contraire des associés pleins et entiers dans la persécution des familles orthodoxes ».

Photo Basel Avidat / Flash 90