A la demande du Pakistan et du délégué de l’Autorité Palestinienne, le conseil des droits de l’homme de l’Onu se réunira la semaine prochaine en « séance spéciale » pour traiter « des violations par Israël des droits de l’homme dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est ». Le Pakistan est actuellement coodinateur de l’organisation de la coopération islamique (OCI) qui comprend 57 Etats membres, les uns plus respecteux des droits de l’homme que les autres…

Photo Wikipedia