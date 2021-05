Décision surréaliste du conseil des droits de l’Homme de l’Onu

Le théâtre de l’absurde et de l’immoralité se poursuit au Conseil des droits de l’Homme de l’Onu qui a décidé de la création d’une commission qui enquêtera contre Israël pour « crimes de guerre » commis pendant l’Opération « Gardiens des Murailles » !! La commission d’enquête sera également habilitée à investiguer sur les « crimes » commis par Israël en Judée-Samarie et à Jérusalem. Le Hamas, champion toutes catégories des droits de l’Homme, a félicité le conseil pour sa décision et a réaffirmé que « son action n’est que de la résistance légitime ».

Vingt-quatre pays membres ont voté en faveur de cette résolution – dont le Bahreïn – neuf ont voté contre et quatorze pays se sont abstenus.

Lors de la réunion, la cheffe du conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a déclaré : « S’il s’avère que l’impact sur les civils et les objets civils est indiscriminé et disproportionné, ces attaques peuvent constituer un crime de guerre ». Omettant volontairement que le Hamas utilise avec perversité les infrastructures civiles, religieuses et humanitaires pour ses activités terroristes, elle a poursuivi : « Les frappes israéliennes ont également entraîné une destruction généralisée d’infrastructures civiles. Il s’agit notamment de bâtiments gouvernementaux, de maisons et immeubles résidentiels, d’organisations humanitaires internationales, d’installations médicales, de bureaux de médias et de routes permettant aux civils d’accéder à des services essentiels tels que les hôpitaux». Et toute honte bue, elle rajoutait : » Malgré les affirmations d’Israël selon lesquelles nombre de ces bâtiments accueillaient des groupes armés ou étaient utilisés à des fins militaires, nous n’avons pas vu de preuves à cet égard »!!!

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a dénoncé cette décision qu’il a qualifiée de « nouvel exemple de l’obsession anti-israélienne du conseil des droits de l’Homme ». « Une nouvelle fois, une majorité immorale blanchit une organisation terroriste meurtrière qui vise délibérément des civils israélien tout en utilisant sa propre population comme bouclier humain, et à l’inverse, elle accuse une démocratie qui défend ses citoyens. Ce genre de décision ridiculise le droit international et encourage le terrorisme ».

Le ministère des Affaires étrangères a également dénoncé cette décision avec vigueur, accusant notamment le conseil d’avoir pratiquement occulté les 4300 roquettes et missiles lancés par les terroristes. « Il s’agit d’une tache sur la communauté internationale et sur l’Onu ». Le ministère a d’ores et déjà annoncé qu’Israël ne collaborera pas avec une telle commission d’enquête.

L’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis et à l’Onu Guilad Erdan a lui-aussi dénoncé cette résolution qu’il a qualifié avec raison « d’antisémite ».

Le représentant américain a « déploré » la décision.

