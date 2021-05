Le Parquet n’a pas retenu le caractère raciste et nationaliste de la tentative de lynchage d’un habitant juif de Jaffa pendant l’Opération « Gardiens des Murailles ». Malgré les séquences filmées montrant au moins huit sauvages musulmans s’attaquant à un passant juif qui filmait les émeutes qui se déroulaient, en le frappant jusqu’à ce qu’il tombe par terre et lui assénant ensuite des coups de pieds sur toutes les parties de son corps. Les juges nônt retenu que le chef d’accusation de « coups et blessures »…

Photo Jamal Awad & Flash 90