On croit rêver. La Cour pénale internationale de la Haye a annoncé officiellement l’ouverture d’une enquête pénale contre Tsahal et l’Etat d’Israël pour « crimes de guerre à Gaza, en Judée-Samarie et à Jérusaslem-Est »!! C’est la première fois dans l’histoire de cette institution qu’une démocratie qui se défend contre le terrorisme est ainsi visée. Faisant preuve d’un humour particulier, la CPI a précisé que cette enquête sera « indépendante, objective, sans crainte ni partialité » (rires dans l’assistance). Il est évident que cette décision qui reconnaît aussi de fait que la « Palestine » est un Etat a été prise maintenant qu’il y a un nouveau président aux Etats-Unis.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rapidement réagi : « L’Etat d’Israël se trouve ce soir sous le coupe d’une attaque. La CPI partiale de la Haye a pris la décision qui est empreinte d’antisémitisme et d’hypocrise (…) Cette cour a décidé que ce sont nos valeureux soldats qui combattent avec courage contre les terroristes les plus barbares au monde qui seraient des criminels de guerre. Elle a aussi décidé que lorsque nous construisons dans notre capitale éternelle, c’est un crime contre l’humanité ! Ce tribunal qui avait été créé pour empêcher que les horreurs commises par les nazis contre les Juifs ne se reproduisent plus, ne dit pas un mot sur l’Iran, la Syrie et tous les autres régimes tyranniques qui commettent des crimes de guerre réels et permanents. Durant des années, nous sommes souvent intervenus face à des dirigeants et gouvernements étrangers contre cette intention. Mais lorsqu’un tribunal est tourné d’avance contre l’Etat d’Israël il n’y a qu’une seul chose à faire : lutter pour la vérité. Partout, dans tous les pays, sur toutes les tribunes et dans tous les forums, pour défendre chaque soldat et chaque officier. Je promets que nous combattrons pour la vérité jusqu’à ce que cette décision scandaleuse soit annulée ».

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a déclaré : « La décision de la Cour pénale nationale d’ouvrir une enquête contre l’Etat d’Israël est scandaleuse. Nous n’accepterons aucun argument contre notre droit et notre devoir de protéger nos citoyens ».

Yamina : « La CPI est une institution antisémite qui se vautre dans la haine d’Israël et encourage le terrorisme au lieu de la combattre. Sa décision lui enlève le peu d’honneur qui lui restait. Alors que nos ennemis tirent des missiles, posent de engins piégés, poignardent et assassinent des Israéliens comme des bêtes féroces, la Cour pénale internationale choisit d’enquêter contre Israël au lieu de le faire contre les assassins d’enfants et ceux qui envoient des terroristes-suicides. Tsahal est l’armée la pus morale du monde et continuera à l’être. Aucune ‘fake enquête’ n’empêchera l’Etat d’Israël de protéger ses citoyens ».

L’organisation Im Tirtsou a précisé avec justesse que cette décision inouïe est également le résultat de l’action d’organisations israélienne d’extrême gauche qui délégitimisent Israël sur la scène internationale, telles que B’Tselem, Choverim Chetika, Adalah etc.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Gilead Erdan a dénoncé une « décision qui est motivée par la haine contre l’Etat d’Israël » et qui montre que « la CPI choisit de s’en prendre aux Etats démocratiques et de fermer les yeux face aux régimes sanguinaires ».

Le chef d’Etat-major de Tsahal a écrit une lettre à l’intention des officiers, sous-officiers et soldats de Tsahal dans laquelle il les assure qu’il ne permettra à aucune instance internationale de s’en prendre à Tsahal sur le plan judiciaire.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90