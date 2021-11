Toute une série d’institutions et d’organismes membres de l’OLP ont décidé de qualifier deux ONG israéliennes d’organisations…terroristes : NGO Monitor et Regavim. Il s’agit pour la première, comme son nom l’indique, d’un observatoire qui suit les activités subversives d’ONG qui soutiennent le terrorisme et combattent l’Etat d’Israël sous couvert d’action humanitaire, et pour la seconde, d’une organisation qui recense et combat les constructions illégales dans les secteurs bédouin et arabe dans le Néguev et la Galilée.

Cette décision au sein de l’OLP est une pathétique tentative de réagir à la décision du ministre israélien de la Défense Benny Gantz d’inclure dans la liste des organisations terroristes six organisations ‘palestiniennes’ liées au FPLP sous couvert d’activités humanitaires.

Dans leurs déclaration, les organisations liées à l’OLP appellent toutes les instances et les organismes internationaux à couper tout lien avec ces deux ONG « qui collaborent avec le Shin Bet selon les instructions du gouvernement d’occupation »…

Photo Illustration