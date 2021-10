Le parquet de la région centre a prononcé un non-lieu dans le dossier concernant cinq habitants juifs de Lod dans le cadre de la mort de Moussa Hassouna lors des émeutes progromistes du mois de mai. Moussa Hassouna faisait partie d’un groupe d’émeutiers qui se dirigeait vers des maisons juives afin d’y commettre des lynchages et des destructions. Tous les habitants de ce quartier avaient confié avoir été saisis de terreur et avoir craint pour leur vie face à ces hordes haineuses qui approchaient.

Un groupe d’habitants juifs s’était alors formé pour défendre les familles juives et les maisons menacées, à défaut d’une présence policière. Après des tirs de sommation l’un des habitants juifs avait tiré en direction des émeutiers, causant la mort de Moussa Hassouna dont les intentions étaient claires.

L’organisation juridique ‘Honenou, qui assurait la défense de trois parmi les cinq habitants juifs, a publié le communiqué suivant : « Nous saluons cette décision du parquet de clore les dossiers contre les habitans juifs. Nous soulignons le fait que l’enchaînement des événements avait débuté par des émeutes antijuives et espérons qu’au-delà de la fermeture de ce dossier, toutes les leçons seront tirées, et notamment le fait que les habitants juifs ont été littéralement abandonnées par la police, malgré leurs appels désespérés, et qu’ils ont dû se défendre face à un danger de mort… »

Photo Yossi Aloni / Flash 90