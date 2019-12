Suite à une plainte déposée par l’Autorité Palestinienne, la procureure générale de la Cour pénale internationale de La Haye, Fatou Bensouda a annoncé « qu’il y a des bases solides justifiant l’ouverture d’une enquête pénale contre l’Etat d’Israël pour ‘crimes de guerre’ commis dans la bande de Gaza, dans la Rive occidentale et à Jérusalem »(!!!). Elle a demandé aux juges de la cour de lui fournir un avis juridique dans les cent-vingt jours en fonction duquel elle prendra sa décision.

En Israël, les réactions sont virulentes. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: « Il s’agit d’un jour noir pour la vérité et la justice(…)Cette décision transforme la Cour pénale internationale en arme politique dans la guerre de délégitimation de l’Etat d’Israël. Cette cour n’a aucune compétence sur cette question car seules des plaintes déposées par des Etats constitués et souverains sont recevables et il n’y a jamais eu d’Etat palestinien. Nous ne laisserons pas passer cela et ne capitulerons pas face à ce préjudice. Nous continuerons à nous battre avec tous les moyens à notre disposition ».

Le Premier ministre a également adressé une lettre aux dirigeants de nombreux pays dans laquelle il accuse la CPI d’être devenue une arme utilisée par l’AP contre Israël. Dans sa lettre, Binyamin Netanyahou dénonce la volonté de l’AP d’effacer tout lien entre le peuple juif et sa patrie.

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a parlé d’une « décision très grave, révoltante et contraire au droit international ». Il a appelé la communauté internationale à tout faire pour empêcher la CPI de devenir une arme politique aux mains des ‘Palestiniens’ dans leur lutte contre l’existence même de l’Etat d’Israël et son droit à la légitime défense ».

La présidente de la Nouvelle Droite Ayelet Shaked a dénoncé une « décision politique, hypocrite et hélas prévisible ».

Le n°2 de Bleu-Blanc, Yaïr Lapid a accusé la CPI d’avoir « capitulé face à la propagande mensongère et incitative de l’Autorité Palestinienne ». Il a rappelé qu’il n’y a pas d’armée au monde qui fasse tout pour éviter des victimes civiles autant que Tsahal.

Le ministre des Transports Betzalel Smotritch a demandé au Premier ministre d’adresser un ultimatum à l’Autorité Palestinienne afin qu’elle retire sa plainte d’ici 48h sous peine de la démanteler. Il a estimé qu’Israël aurait déjà dû réagir de manière très ferme en 2015 lorsque la CPI a accepté l’Autorité Palestinienne comme Etat, en contradiction avec le droit international. C’est suite à cette acceptation unique dans les annales de l’histoire de la CPI que l’AP avait porté plainte contre Israël. Betzalel Smotritch exhorte le Premier ministre à agir contre la CPI et l’AP tant que l’Administration Trump est au pouvoir car les Américains ont également le « ventre plein » contre la Cour pénale concernant leur combat antiterroriste en Afghanistan.

L’ex-ambassadeur et ancien conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères Dr. Alan Baker a confirmé qu’il n’y a aucune base juridique à la décision de Fatou Bensouda. Il a prévenu qu’en cas d’ouverture d’enquête pénale contre Israël, la Cour pénale internationale perdrait définitivement toute crédibilité et serait accusée de politisation. Le juriste qui avait grandement contribué à la rédaction du rapport Edmond Lévy sur la légalité de la présence juive en Judée-Samarie a accusé l’Autorité Palestinienne de vouloir à terme détruire la CPI en l’entraînant dans de telles décisions qui la discréditerait.

Satisfaction à Ramallah

Le « ministère des Affaires étrangères » à Ramallah a publié un communiqué exprimant sa satisfaction: « Cette décision traduit l’intention de la procureure de la CPI d’ouvrir une enquête sur la situation en Palestine. Le peuple palestinien a parfaitement le droit de demander toute l’aide nécessaire pour que justice soit faite selon le droit international (sic) vu la situation urgente ».

De son côté, Saeb Erekat, secrétaire général du comité exécutif de l’OLP s’est réjoui de cette décision et espère qu’elle aboutira à l’ouverture effective d’une enquête pénale contre Israël: « Une telle décision mettrait fin à l’immunité israélienne sur ses crimes et contribuerait à y mettre fin et à obtenir justice… »

