Le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis suspendent jusqu’à nouvel ordre leur contribution annuelle à l’Organisation mondiale de la Santé, qui est de l’ordre de 400 millions de dollars. Le président américain a plusieurs fois critiqué l’attitude de l’OMS depuis le début de la crise du Corona et lors de son point de presse mercredi il a accusé l’organisation internationale d’avoir « échoué dans sa mission élémentaire d’assurer la santé des habitants de la planète ».

De manière plus précise, Donald Trump a expliqué que dans les premiers temps l’OMS, pour des raisons politiques, s’était rangée derrière la position de la Chine qui affirmait que le virus ne se transmettait pas entre les êtres humains. Il a notamment dit: « Si l’OMS avait fait son travail et envoyé tout de suite des experts médicaux en Chine pour étudier sur le terrain et contourner le manque de transparence des autorités chinoises il aurait été possible de minimiser la propagation. Ceci aurait entraîné moins de décès et évité l’ampleur de la crise économique mondiale. Mais au lieu de cela, l’OMS a couvert les activités du gouvernement chinois ».

Alors que l’OMS a récemment appelé la communauté internationale à augmenter son aide financière, le président américain a également déclaré: « Avec cette propagation du virus, nous nous demandons si cette organisation a utilisé au mieux la générosité américaine ».

Cette décision a été naturellement dénoncée par les détracteurs traditionnels du président américain: les milieux démocrates et l’Union européenne.

Quant à la Chine, son ministère des Affaires étrangères a appelé Donald Trump à revenir sur sa décision.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90