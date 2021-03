Enfin une bonne nouvelle en provenance de Washington ! Ned Price, le porte-parole du State Department a dénoncé la décision de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête pénale contre Israël pour « crimes de guerre » : « Nous sommes déçus et sommes opposés à cette décision prise par la procureure de la CPI Fatou Bensouda. Il s’agit d’un acte déloyal. »

Ned Price a rajouté : « Les Etats-Unis sont engagés envers la sécurité de l’Etat d’Israël et se dresseront contre des initiatives malhonnêtes contre Israël. Israël n’est pas membre de la CPI et nous sommes inquiets de la tentative de cette instance d’imposer son autorité sur Israël. De même, les Palestiniens ne sont pas un Etat et dès lors, ils ne peuvent être membres de ce tribunal ou lui accorder une quelconque autorité. Dès lors, l’Administration Biden envisage de maintenir les sanctions imposées à la CPI par l’administration précédente ».

On ne peut que saluer cette prise de position de la nouvelle administration américaine, même s’il s’agit d’une réaction intéressée : la Cour pénale internationale menace aussi les Etats-Unis de poursuivre pour « crimes de guerre » des soldats américains qui opèrent contre les Talibans en Afghanistan.

Photo Wikipedia