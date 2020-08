Les juges à la Cour suprême ont à nouveau démontré leur déconnexion totale de la réalité. Deux semaines après avoir interdit la destruction de la maison du terroriste auteur de l’assassinat d’Amit Ben-Yigal, la Cour suprême a ordonné jeudi la destruction des maisons du quartier Mitzpeh Keramim, contre l’avis de l’Etat et du conseiller juridique du gouvernement. Mitzpeh Keramim est un quartier adjacent à la localité de Kochav Hasha’har, en Binyamin, qui vit en unité indépendante. Une quarantaine de familles y vivent, dont seize dans des maisons en dur. La Cour suprême « donne » trois ans à l’Etat pour appliquer cette décision.

Cette décision est une conséquence directe de l’invalidation par la Cour suprême de la loi de régularisation en Judée-Samarie, il y a trois mois de cela.

Le député Naftali Benett (Yamina) a réagi : « Il s’agit d’une décision choquante de la part de juges, dans laquelle il n’y a ni logique ni justice. Après que les juges aient interdit la destruction de la maison de l’assassin d’Amit Ben-Yigal hy »d, voilà qu’ils ordonnent de détruire une jeune localité habitée par la crème de la population. Cette localité a été construite avec l’aval de l’Etat et du ministre de la Défense. Seul un coeur de pierre mu par la haine envers le repeuplement juif est capable de prendre une telle décision. Nous allons procéder à des démarches afin d’empêcher cette nouvelle destruction.

Au nom du mouvement Regavim, Meïr Deutch déclaré : « Durant des années et de manière systématique, la Cour suprême soulève chaque pierre pour trouver des motifs pour ne pas détruire des maisons arabes illégalement construites, mais dans les cas de Mitzpeh Keramim Netiv Haavot, Amona, Ofra, Migron et d’autres, la Cour suprême utilise un tracteur D9 pour ne plus laisser aucune pierre. Dans ses décisions, la Cour suprême montre qu’elle n’est pas soucieuse du droit et de la justice, mais qu’elle est le bras des positions politiques des juges.. ».

Chlomo Karhi (Likoud) s’indigne : « Malheur au gouvernement qui appliquera cette décision effrontée, hallucinante et brutale. Il faut laisser ces maisons en place et voter une loi qui permettra de les régulariser. C’est notre terre et il faut que cette obsession de la Cour suprême cesse contre le repeuplement juifs en Eretz Israël. Au lieu de détruire des maisons juives sur notre terre, héritage de nos ancêtres, ils feraient mieux de cesser de protéger les maisons des terroristes ».

Itamar Ben-Gvir a également réagi avec une réflexion qui n’est pas dénuée de sens : « Il est surprenant que Khan el-Ahmar soit encore en place et que la Cour suprême ordonne une nouvelle fois de détruire de la vie juive. Mais le problème n’est pas dans la Cour suprême mais chez les politiciens qui ne cessent de dénoncer et attaquer mais n’ont pas le courage de procéder à une réforme authentique de la Cour suprême ».

Rappelons, que ces décisions de la Cour suprême sont généralement l’achèvement de procédures entamées par des organisations d’extrême gauche juives qui sont partiellement financées par des pays étrangers.

Photos Noam Moskowitz / Flash 90