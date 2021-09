Le juge Naïl Mahana, du tribunal de paix de Jérusalem, a rejeté une demande de la police visant à éloigner pour une période de 60 jours un manifestant arabe qui avait brandi un drapeau de l’OLP lors d’une manifestation dans le quartier de Shimon Hatzadik. Selon le juge, brandir un drapeau de l’OLP ne constitue pas une infraction à la législation israélienne.

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a vivement réagi à cette décision : « Le juge Mahana est arrivé d’Oum el-Fahm où l’on permet librement d’exposer le drapeau de l’OLP. Il serait bon que la juge Mahana étudie la loi et il y découvrira que l’OLP a été décrétée organisation terroriste, décision qui n’a pas été abolie, et de ce fait, brandir le drapeau de l’OLP constitue une infraction pénale. C’est une honte qu’il y ait un tel juge à Jérusalem ».

A l’inverse et comme d’habitude, le député Mossi Raz (Meretz) s’est rangé du côté des ennemis d’Israël : « Le tribunal de paix de Jérusalem a décrété avec raison que le fait de brandir le drapeau de la Palestine ne constitue pas une infraction pénale et n’est pas un motif d’arrestation. Il a donc décidé à bon escient de libérer le manifestant Gil Hamershlag arrêté vendredi à Sheikh Jarrah (nom donné par les Arabes au quartier Shimon Hatzadik). Il est temps que les policiers du district de Jérusalem se soumettent aux instructions du ministre Bar-Lev et cessent d’arrêter des manifestants qui mènent un combat légal et juste »…

Photo David Cohen / Flash 90