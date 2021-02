La Cour pénale internationale de la Haye a annoncé sa décision d’ouvrir en enquête pour crimes de guerres contre Israël et le Hamas lors de l’Opération Tsouk Eitan, mettant ainsi sur un même pied une organisation terroriste et un Etat qui défend ses citoyens contre elle.

Le ministère israélien de la Justice a fait savoir qu’elle assurera la défense de chaque citoyen, officier ou soldat qui serait poursuivi par la cour.

Les réactions en Israël sont vives :

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou : « La CPI a prouvé aujourd’hui une nouvelle fois qu’elle est un organe politique et non une institution judiciaire. Elle occulte les réels crimes de guerre et à la place, elle poursuit l’Etat d’Israël, un Etat démocratique solide qui respecte l’Etat de droit et de plus, n’est pas membre de la CPI (…) Avec cette décision, la Cour pénale internationale porte atteinte au droit des Etats démocratiques de se défendre contre le terrorisme et fait ainsi le jeu de ceux qui veulent saboter les efforts de paix dans la région. Nous prendrons la défense de nos civils et de nos soldats face à cette persécution judiciaire ».

Guilad Erdan – ambassadeur d’Israël à l’Onu : « Il s’agit d’une décision erronée et antisémite ainsi qu’une attaque contre Israël et contre toutes les démocraties qui sape les possibilités de défendre des citoyens contre le terrorisme ».

Naftali Benett – président de Yamina et ancien ministre de la Défense : « La CPI a une nouvelle fois montré qu’elle est l’une des expressions de l’antisémitisme moderne. Derrière la vitrine de ‘l’humanisme’ et des ‘droits de l’homme’ se cache un antisémitisme sournois et une tentative de s’en prendre au peuple juif. (…) L’Etat d’Israël et Tsahal continueront à combattre le terrorisme comme si la CPI n’existait pas et combattre la CPI comme s’il n’y avait pas de terrorisme ».

Tsahal : « Tsahal et le chef d’état-major regrettent la décision de la CPI de la Haye. La position de l’Etat d’Israël est qu’il s’agit d’une décision erronée, sans fondement et dénuée de compétence. Tsahal continuera à assurer la défense de l’Etat d’Israël et ses citoyens avec détermination et sur tous les fronts tout en maintenant son engagement envers ses valeurs éthiques, le respect des lois de l’Etat d’Israël ainsi que du droit international. Tsahal soutient totalement ses serviteurs, d’active et de réserve, qui combattent avec dévouement pour la défense du pays et de ses citoyens et leur apportera un soutien total pour tout ce dont ils auront besoin ».

Avihaï Mandelblit . conseiller juridique du gouvernement : « La CPI n’a aucune compétence pour agir, entre autre parce que la ‘Palestine’ n’est pas un Etat constitué(…) Israël est un Etat démocratique respectueux du droit et doté d’un système judiciaire indépendant… »

