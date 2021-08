Propulsée présidente d’une nouvelle commission parlementaire, celle des « travailleurs étrangers », la députée travailliste Ibtisam Mar’ana a inauguré la première séance en annonçant que tous les débats dans ce cadre devront se dérouler…au féminin ! Elle a précisé que les hommes seront tenus à cette exigence. Avec cette décision absurde et typique de la gauche actuelle, elle va encore plus loin que ses deux consoeurs de parti, Meirav Michaeli et Emilie Moatti qui se font un point d’honneur de parler simultanément au masculin et au féminin. Jusqu’à être ridicules.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90