Je suis mariée depuis quelques années. La vie se passe avec des hauts et des bas, mais profondément, je ne me sens pas comprise / soulagée quand je communique avec mon mari.

Par exemple :

À chaque fois qu’on veut décider d’une chose comme meubler la maison ou aller en vacances, il n’y a pas d’échange pour arriver à une vision commune. Cela finit par me frustrer. Je me sens incomprise et notre foyer est désorganisé. Mon mari dit que je suis incapable de prendre des décisions rapidement et que s’il décidait tout seul, les choses seraient faites depuis longtemps…

Quand je dis à mon mari que je me sens incomprise il me répond qu’on est très différents et qu’on a une manière différente d’aborder la vie. Cela me dérange beaucoup. Pour lui c’est : « Ou tu décides toi, ou je décide moi ! » Il n’y a pas de discussion pour arriver à une vision / décision commune.

Que faire dans cette situation ?

– Cette question est très importante. Elle soulève une problématique courante dans le mariage : l’homme et la femme n’ont pas la même façon de fonctionner. Bien sûr, vous le savez déjà. Mais pour vous, cela va se dévoiler à certains moments importants comme lorsque vous devez décider des prochaines vacances ou choisir des meubles pour la maison. Ce qui semble devoir se faire ensemble de façon naturelle et spontanée va révéler certains soucis de communication car ce sont des moments où on va construire ensemble, où on va apprendre à se connaître.

Effectivement, très souvent l’homme a du mal à décider avec quelqu’un. Dans l’esprit de l’homme, c’est : « Ou bien c’est moi qui ai le contrôle, ou bien ce n’est pas moi. » C’est-à-dire qu’il y a forcément un décideur et un exécutant. Par conséquent, si vous lui dites : « J’aimerais bien qu’on voie ensemble pour telle ou telle chose », il ne comprend même pas ce que vous voulez de lui.

La femme, c’est tout à fait l’inverse. Quand elle doit faire un choix, elle aime avoir l’opinion de l’autre, réfléchir à haute voix, penser à plusieurs options jusqu’à arriver finalement à prendre une décision.

Si on veut prendre une image, pour l’homme, la prise de décision serait représentée par une flèche : il faut aller droit au but, celui qui décide doit informer de sa décision et l’exécutant exécute immédiatement. C’est pragmatique et c’est surtout basé sur le résultat. Chez la femme, l’image serait plutôt un rond avec un point au milieu : elle arrive finalement au point, mais après avoir cherché, réfléchi, analysé jusqu’à prendre sa décision. Chez la femme, il n’y a pas de schéma « décideur et exécutant ». C’est plutôt : « on décide ensemble puis on le fait ensemble ».

Attention, ceci est vrai en général. Il arrive que ce soit l’homme qui ait cette mentalité-ci et la femme cette mentalité-là. Mais de façon générale, l’homme est beaucoup plus centré sur l’action tandis que la femme est plus centrée sur la réflexion et sur l’émotion.

Il faut savoir qu’il n’est pas rare de retrouver ce genre de situation dans les couples parce que cela provient d’une des nombreuses différences entre l’homme et la femme.

Pour y remédier, après avoir compris la mentalité de votre mari, il va vous falloir apprendre la communication, et la lui apprendre.

Avant cela, il vous faut bien comprendre comment il fonctionne. Cela va diminuer votre sentiment de frustration. Quand, par exemple, il vous dit que vous mettez longtemps à prendre une décision, ce n’est pas par méchanceté. C’est simplement parce qu’il ne comprend pas que cela puisse prendre du temps. Ce n’est ni conscient ni volontairement méchant. C’est qu’il ne connaît qu’une seule façon de fonctionner dans laquelle une décision doit être prise rapidement afin de mener à une action.

L’idéal serait que lui aussi comprenne votre mentalité, et que cela vienne de lui, c’est-à-dire, sans que vous le lui expliquiez. Ainsi, chacun pourra parler de sa façon de penser, expliquer qui il est, etc… pour arriver à se comprendre, à faire des compromis afin de prendre des décisions. Mais ce n’est pas toujours ainsi que cela se passe car à cause de cette mentalité-là, justement, l’homme ne voit pas l’intérêt de chercher à comprendre celle de sa femme (sauf s’il est en grande souffrance à cause de difficultés dans le couple, auquel cas il se sentirait obligé d’agir. Si ce n’est pas le cas, il aurait tendance à penser que le problème vient d’elle et pas de lui… ce qui peut devenir un problème, d’ailleurs !).

Il faudrait lui dire par exemple, au sujet des meubles : « Je sais que ce que tu voudrais, c’est que l’un de nous deux prenne une décision. Et comme la femme est censée avoir plus de goût pour la décoration de la maison que le mari, tu penses que c’est moi qui devrais décider. Eh bien, non, moi j’ai besoin de toi, de ton point de vue, pour choisir. Je me vois mal acheter des meubles sans avoir ton avis. Mais attention, je ne veux pas que ton avis, je veux aussi le mien. Je voudrais qu’ensemble on parle de nos goûts et qu’ensemble, on choisisse ce qui nous plaît à tous les deux. Tant que cela ne sera pas fait, il n’y aura pas d’action. »

De cette façon, vous allez « sur son terrain », vous lui montrez qu’avant l’action (ce qu’il veut), il lui faudra donner son avis, discuter, échanger avec vous.

C’est une démarche simple mais elle va mettre en relief quelque chose qu’il ne cerne pas encore. Cela va lui montrer où il en est et où vous en êtes. Et peut-être que béézrat Hachem, vous pourrez avancer…

Ceci n’est qu’une astuce, mais il y a beaucoup à apprendre sur la communication. Il y a beaucoup de cours, de livres… Tant qu’on peut s’enrichir, il faut le faire. Cela peut aider à mieux se comprendre, à moins se blesser se vexer ou se braquer et donc à mieux construire.

Myriam Bensimon – psychothérapeute et conseillère conjugale

