L’un des moments les plus forts de la cérémonie d’ouverture de Yom Hazikaron au Kotel ce soir aura été le kaddish récité par Shalom et Tzur Yaniv, le père et le frère de Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, assassinés il y a deux mois à Hawara.

Le jeune Tzur célèbre aujourd’hui même – 4 Iyar – sa bar-mitsva et son premier kaddish aura donc été pour ses deux grands frères assassinés. Ils avaient 19 et 21 ans.