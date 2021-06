Les émeutes arabes sauvages ont fait une seconde victime. Avi Har Even hy »d, ancien directeur de l’Agence spatiale israélienne et lauréat du prix Israël pour la sécurité est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital Rambam de Haïfa. Il avait été très gravement blessé alors qu’il séjournait à l’hôtel Effendi, après qu’un terroriste arabe israélien y ait jeté une bouteille incendiaire, provoquant un incendie. C’est le deuxième citoyen juif qui est ainsi décédé à cause des pogroms déclenchés par les foules musulmanes hystériques.

Le député Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) a réagi sur Twitter : « L’assassinat d’Avi Har-Even hy »d et de Yigal Yehoshoua hy »d est un rappel supplémentaire de quel ennemi cruel nous fait face ».

Photo Flash 90