Le Rav Yehuda Derhy, juge rabbinique et grand rabbin de Beer Sheva, est décédé aujourd’hui à l’hôpital Ein Kerem à Jérusalem. Le Rav Yehuda Derhy avait 66 ans, il était le frère d’Arié Derhy et il faisait partie des candidats potentiels au poste de Grand Rabbin d’Israël.

Il avait été hospitalisé la semaine dernière dans un état grave en raison d’une infection à la jambe. Ces dernières heures son état s’était considérablement dégradé.

Arié Derhy a rendu hommage à son frère: ”Le coeur meurtri par la peine et le deuil, je pleure la disparition prématurée de mon grand frère, ma couronne, le géant de la Torah, géant dans son rôle de juge rabbinique, géant dans ses valeurs, le gaon Rav Yehuda Derhy, zatsal, Rav et Président du tribunal rabbinique de Beer Sheva et membre du conseil du grand rabbinat d’Israël. Il était comme un père pour moi, un grand frère, un ami à toutes les étapes de ma vie. Il m’a toujours soutenu, encouragé. Un vide immense s’est creusé dans mon coeur, dans le coeur de toute la famille et dans le coeur de ses milliers d’élèves. Nous sommes montés en Israël ensemble du Maroc, à l’âge de 10 ans, et déjà en tant qu’adolescent, il allait à contre-courant et a étudié dans des écoles toraniques”.

Le Rishon Letsion, le Rav Itshak Yossef, a aussi pleuré sa disparition. Le Rav Eli Ben Dahan, président des tribunaux rabbiniques du pays a regretté le départ de ce monde ”d’un des plus grands juges rabbiniques de toutes les générations”.

Le Président de l’Etat, le Premier ministre ainsi que plusieurs ministres ont présenté leurs condoléances à Arié Derhy et à sa famille pour cette perte en soulignant la grandeur du Rav Yehuda Derhy, z’l, et la marque qu’il laissera dans le monde de la Torah.