Le Rav Shimon Badani est décédé ce matin à l’âge de 95 ans. Le Rav Badani avait pris la tête du conseil des Sages du parti Shass après la disparition du Rav Shalom Cohen, z’l, au mois d’août dernier.

Il était également le directeur du Kollel Torah véHaïm à Bné Brak.

Le Rav Shimon Badani est né en 1928. Ses parents étaient montés en Israël depuis le Yémen au début des années 1920. Il a étudié dans des yeshivot ashkénazes lituaniennes à Hadera et à Jérusalem et était l’un des élèves du Rav Sha’h. Puis il est passé à la yeshiva Porat Yossef auprès du Rav Ezra Attia.

Il a, par la suite, enseigné dans cette même yeshiva et en a pris la direction aux côtés du Rav Tsion Cohen et du Rav Shalom Cohen. Quelques années plus tard, il s’est installé à Bné Brak et a repris son étude auprès du Rav Shah.

Dans les années 70, il a été nommé président du conseil des Sages de la Torah de Bné Brak, avec le Rav Meïr Mazouz, le Rav Shlomo Mahfoud. Lorsque le parti Shass a été fondé en 1984, il a été désigné comme membre du conseil des Sages de la Torah du parti.

Ces derniers mois, son état de santé s’était dégradé et il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il est décédé ce matin (mercredi), à l’hôpital Maayané Hayeshoua de Bné Brak.

D’après les premières informations, c’est le Rishon Letsion, le Rav Itshak Yossef, qui termine son mandat de Grand rabbin séfarade d’Israël dans un an qui sera désormais le président du conseil des Sages de la Torah du parti Shass.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui à 13h à Bné Brak.

Que son souvenir soit béni.