Le Rav Mordehaï Sternberg, directeur de la yechiva Har Hamor, à Jérusalem, s’est éteint cette nuit (lundi à mardi), à l’âge de 74 ans.

Le Rav Sternberg se battait contre un cancer et ces derniers jours son état s’était considérablement aggravé.

Des milliers de personnes, dont de très nombreux élèves et anciens élèves du Rav Sternberg, étaient présentes à son enterrement, ce matin à Jérusalem. Les grands Rabbins d’Israël, le Rav David Lau et le Rav Itshak Yossef étaient présents et ont prononcé l’éloge funèbre du Rav ainsi que les deux grands rabbins de Jérusalem, les Rav Amar et Stern et le président de la yeshiva Har Hamor, le Rav Tsvi Tau.

»Le Rav Mordehaï était un grand homme qui se trouvait parmi nous avec humilité et amour pour chaque personne, pour la Torah d’Israël, le peuple d’Israël et la terre d’Israël. Il savait être un grand en Torah ainsi qu’un père et un proche pour tous les élèves de la yeshiva et sa famille », a témoigné le Rav Lau.

»Nous avons perdu un grand dirigeant et la présence divine a perdu un peu de sa puissance. Le Rav s’est dévoué pour la yeshiva mais aussi pour tout le peuple d’Israël. Il défendait ses valeurs avec simplicité et enthousiasme. Il se souciait vraiment du peuple d’Israël », a déclaré le Rav Yossef.

Le Rav Amiel Sternberg, a pleuré la disparition de son frère jumeau: »Mon frère, mon frère, tu étais notre trésor. Tu savais renforcer nos faiblesses, nos prières, nos pensées, dans tout ce que tu as planté et fait pousser, avec la force de ta charité et la profondeur de ton étude. Tout cela continuera à grandir dans nos âmes, dans les âmes de tes élèves et de tes proches qui sont devenus orphelins ».