A la sortie de Rosh Hashana, la communauté francophone israélienne apprenait le décès du Rav David Nakache de Netanya, un des piliers de l’alya française.

Le Rav David Nakache était un ancien élève du Rav Mordehaï Eliahou, zatsal et le directeur de la Yeshiva Ets Haïm à Netanya. Dans le cadre de ses fonctions le Rav Nakache a beaucoup oeuvré pour la diffusion de la Torah mais aussi pour l’alya et l’intégration des Français en Israël. Il était toujours présent pour les aider et les écouter. Il a marqué de très nombreux olim de France par ses cours et par l’aide qu’il leur a procurée dans leur nouvelle vie en Israël.

Le député des Français de l’étranger, Meyer Habib, lui a rendu hommage: »J’ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et me rappelle de sa simplicité, de son abnégation et de son engagement sioniste sans faille ».

Le député Yomtov Kalfon (Yamina) a témoigné de la première fois qu’il a rencontré le Rav Nakache à Netanya: « Je me souviens de ma première rencontre avec le Rav Nakache. Il y a plus d’une dizaines d’années j’avais fait la veillée d’Hoshaana Rabba dans sa synagogue à Natanya et lors de la tfila de Chahrit durant les hoshaanot, au moment où la fatigue de la nuit blanche commençait à se faire ressentir chez tout le monde, chez le Rav Nakache c’était tout l’inverse il redoublait d’énergie, chantait plus fort et motivait ainsi tout le monde à se réveiller physiquement mais aussi spirituellement. Cette passion de la Thora et l’amour de D… qu’il savait si bien transmettre à ses fidèles, et qui m’avait particulièrement marqué, le caractérisait ».

Le Rav David Nakache s’est éteint pendant Rosh Hashana après un long combat contre la maladie.

Que son souvenir soit béni.