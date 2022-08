La communauté juive de Marseille est en deuil et avec elle de nombreuses personnes dans toute la France et en Israël. Le Rav Avraham Mimoun est subitement décédé d’un arrêt cardiaque.

Auteur du »Lev Hanoun », le Rav Mimoun était présent aux côtés de chacun et a marqué la communauté marseillaise et au-delà par sa bienveillance, son écoute et ses paroles.

Il était notamment reconnaissant du miracle de l’existence de l’Etat d’Israël. Pour lui, Yom Haatsmaout était une véritable fête, un jour qu’il fallait consacrer aux louanges et aux remerciements envers D ieu. Il conseillait même aux Juifs en dehors d’Israël de prendre congé ce jour-là.

Que son souvenir soit béni.

Photo: Capture d’écran YouTube