Le rabbin Meir Mazouz, éminent érudit et dirigeant spirituel, s’est éteint ce samedi à l’âge de 80 ans après une longue maladie. Cette nouvelle a plongé dans le deuil la communauté juive en Israël et en diaspora, particulièrement les fidèles du judaïsme séfarade dont il était l’une des voix les plus respectées.

Le Rishon LeZion, le grand rabbin Yitzhak Yosef, a exprimé sa profonde tristesse : « J’ai reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès du dirigeant de la yeshiva Kisse Rahamim qui a été purifié par de graves tourments et chagrins, le grand Gaon Rabbi Meir Mazouz. »

Dans son hommage, il a souligné l’importance du maître dans la préservation des traditions séfarades : « Le défunt Gaon était l’un des gardiens et transmetteurs de la tradition, préservant les coutumes de son ancienne communauté et la glorieuse tradition du judaïsme séfarade. »

Le rabbin Mazouz, né en Tunisie, dirigeait la yeshiva Kisse Rahamim et avait consacré des décennies à l’enseignement de la Torah. Sa connaissance approfondie de la Halakha (loi juive) et son attention à la formulation et à la grammaire des prières dans la tradition séfarade lui avaient valu une grande renommée. Son père, le rav Matslia’h Mazuz, figure de la communauté juive en Tunisie, avait été assassiné à Tunis en 1948, alors que la haine ambiante contre la communauté juive était grandissante au lendemain de la création de l’Etat d’Israël.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également publié un message de condoléances : « Je suis profondément attristé avec de nombreuses personnes dans la nation par le décès du rabbin Meir Mazouz – l’un des grands érudits de la Torah de notre génération, pilier du monde de la Halakha et de la tradition du judaïsme séfarade. J’ai eu le privilège de rencontrer le rabbin Mazouz, et j’ai toujours été impressionné par sa sagesse, sa perspicacité et sa modestie. »

Le chef du gouvernement a également salué son héritage, particulièrement son rôle de gardien et transmetteur des traditions juives tunisiennes : « Le rabbin Mazouz a fièrement porté l’héritage du judaïsme tunisien et a élevé des générations d’étudiants qui poursuivent son chemin. Je suis certain que de cette manière, son image unique sera préservée pour les générations à venir et que la lumière de sa Torah ne s’éteindra pas. »

Le mouvement Shas, parti politique orthodoxe séfarade, a publié un communiqué saluant « ce maître extraordinaire et son héritage pour toute une génération et rappelant sa proximité avec le rabbin Ovadia Yossef, figure emblématique du judaïsme séfarade contemporain.

Les funérailles du rabbin Mazouz auront lieu dimanche après-midi à Bnei Brak. En raison de l’affluence attendue, la police a émis un avis recommandant au public ne participant pas aux funérailles d’éviter la zone de Bnei Brak et les routes y menant jusqu’à la fin de la cérémonie. D’importants embouteillages sont prévus dès 10h00 dans la région.