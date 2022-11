Les années passent et les derniers témoins des horreurs commises par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale nous quittent, laissant souvent derrière eux des témoignages bouleversants et révoltants des souffrances qu’ils ont endurées pendant la Shoah. C’est le cas du poète Moshé Ha-Elion, qui vient de s’éteindre en Israël à l’âge de 97 ans. Il a connu les atrocités d’Auschwitz, a fait la terrible ‘Marche de la Mort’ et a été interné dans plusieurs camps de concentration: Mauthausen, Melk et Ebensee.

Moshé Ha-Elion est né à Salonique en 1925. Dès 1943, alors qu’il avait 18 ans, les Allemands ont commencé à déporter les Juifs de Grèce vers Auschwitz. Avec sa famille, il a été transporté en train, pendant six jours, de la Grèce à l’ouest de la Pologne. Dès leur arrivée au camp, la plus grande partie des siens ont été assassinés dans les chambres à gaz.

Quant à lui, il a eu la vie sauve car il a été envoyé aux travaux forcés dans une annexe du camp et il y est resté pendant deux ans. A l’arrivée de l’armée russe, il a été contraint d’entamer, avec de très nombreux autres déportés, la sinistre ‘Marche de la Mort’ avant d’être transféré au camp de Mauthausen, en Autriche. De là, il a ensuite été emmené à Melk où il a dû travailler dans une usine d’armements puis est passé au camp de Ebensee. Il a été libéré le 6 mai 1945.

Après la guerre, il a décidé de monter en Israël sur un bateau d’immigrants qui a été intercepté par les Britanniques. Après avoir été emprisonné, il a réussi à atteindre les côtes israéliennes et s’est engagé dans les forces de Tsahal. Il a servi dans des unités blindées et a obtenu en fin de carrière le grade de général de brigade.

Moshé Ha-Elion a épousé en février 1947 Hana Waldman, qu’il avait rencontrée en Italie. Le couple a eu deux enfants, Rahel et Eli. Ils ont eu la joie de voir grandir leurs six petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. La femme de Moshé est décédée en 2010.

Moshé Ha-Elion a réuni ses souvenirs dans plusieurs livres et en l’an 2000, il a publié un ouvrage en ladino consacré à sa soeur et dans lequel il évoque notamment la ‘Marche de la Mort’.

Il était le président de l’organisation des rescapés de la Shoah de Grèce en Israël et occupait d’autres postes honorifiques. En 2017, il a été invité à allumer l’une des torches, lors de la commémoration annuelle de la Shoah.