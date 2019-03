Le Rav Moshé Yehouda Leib Landa zatsal, Grand rabbin de la ville de Bené Berak et président du tribunal rabbinique de la ville est décédé à l’issue du Sabbat. Il était âgé de 83 ans.

Il était né à Hod Hasharon. Sa famille avait déménagé à Bené Berak lorsqu’il eut deux ans après que son père, Rav Yaakov Landa zatsal, ait été nommé Grand rabbin de la ville. Dans sa jeunesse, il étudia à la yeshiva Or Israël de Peta’h Tikva, puis à la yeshiva de Ponowiez et celle de Tomkhei Temimim de Lod auprès du Rav Baroukh Shimon Schneerson. A l’âge de 32 ans il était nommé enseignant à la yeshiva Tomkhei Temimim à Kfar Habad, poste qu’il occupa durant 23 ans.

Label cacherout du Rav Landa zatsal

Depuis 1980, le Rav Landa zatsal se fit connaître par le réseau de cacherout de haute qualité qu’il créa et dirigea, et en 1986, au décès de son père, il fut nommé à sa place comme Grand rabbin de Bené Berak. Mais sa nomination ne fut pas acceptée par tout le monde dans le monde orthodoxe. Si les courans ‘hassidiques acceptèrent généralement son autorité et sa cacherout, son appartenance au courant Habad lui fit dresser contre lui le public orthodoxe lituanien et son leader de l’époque le Rav Shakh zatsal. Ces luttes internes s’apaisèrent cependant avec les années et le label de cacherout (élevé) du Rav Landa zatsal fut accepté par la grande majorité des rabbanim orthodoxes. A son crédit, sa volonté constante de ne pas exagérer sur les prix de la surveillance afin de permettre à un maximum de personnes d’acquérir les produits sous sa surveillance.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90