”Le parachutiste en pleurs”, c’est ainsi que le Dr Itshak Yifat a été surnommé après le cliché pris par David Rubinger de lui et de ses compagnons, qui a immortalisé la libération du Kotel pendant la Guerre des Six Jours.

Le Dr Itshak Yifat, z’l, a fait partie des premiers soldats arrivés au Kotel ce 7 juin 1967.

Moshé Leon, le maire de Jérusalem, lui a rendu hommage: ”Son image a été gravée dans nos esprits et nos cœurs lorsque le « parachutiste en pleurs » a été photographié au centre de la photo emblématique de David Rubinger, dans l’un des moments les plus symboliques et émouvants de la bataille de Jérusalem. L’amour du regretté Dr Yifat pour la capitale d’Israël l’a accompagné jusqu’à son dernier jour, et sa fille l’a bien décrit dans ses paroles lorsqu’elle a dit que son père traitait Jérusalem avec sainteté et disait que Jérusalem est une ville de tous les peuples et de toutes les religions. Itshak, je te promets que Jérusalem continuera d’être la maison de tous les peuples et de toutes les religions. Les patriotes comme vous, qui ont lutté pour son unification, sauront toujours qu’ils n’ont pas combattu en vain, et que leur vision et ce qu’ils voulaient sont conformes à notre vision et à notre voie. Reposez en paix.”