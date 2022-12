Le musicien Itshak Klapter est décédé aujourd’hui, jeudi 8 décembre 2022.

Considéré comme un des précurseurs du rock israélien, il a joué dans de grands groupes mais aussi avec Arik Einstein.

Itshak Klapter est né à Haïfa et a grandi à Tel Aviv. Il a construit lui-même sa première guitare avec une planche et des fils de pêche quand il avait 13 ans. Surnommé Churchill, c’est un exposé qu’il avait fait sur le personnage à l’école qui lui a valu cette appellation. Il fonde à 15 ans son premier groupe de musique qu’il baptise »Les Churchillim » avec Haïm Romano et Miki Gabrielov.

Klapter a ensuite mené une brillante carrière musicale mais il a souffert pendant de nombreuses années de graves problèmes de santé.

Il s’est éteint aujourd’hui (jeudi) à l’âge de 72 ans.

Le monde de la culture mais aussi politique lui a rendu un hommage unanime pour son art qui a marqué l’histoire de la musique israélienne.