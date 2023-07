Par Eden Levi Campana

Isabelle Choko, rescapée d’Auschwitz-Birkenau et présidente de l’Union des déportés d’Auschwitz, nous a quitté le vendredi 21 juillet à Paris dans sa 95è année.

Nous l’avions rencontré à l’UNESCO le 26 janvier 2023 dans le cadre de la cérémonie pour la « Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah » son appel avait été vibrant et émouvant : « Il faut donner à la jeunesse, dans sa diversité et sa magnificence, la possibilité de s’instruire et d’évoluer grâce à la culture, à l’éducation et à l’instruction, si elles sont fondées sur les plus hautes valeurs morales et non sur le culte de la violence, la haine et l’obscurantisme. »

Isabelle est née à Lodz en Pologne le 18 septembre 1928. Ses parents, Heinrich et Jenta Sztrauch, sont pharmaciens et francophiles. Enfant unique, Isabelle est scolarisée à « Nasza Szkola » (Notre Ecole), une école pionnière, mixte et laïque.

A l’âge de 11 ans, elle est enfermée avec les siens dans le ghetto de Lodz crée par les autorités allemandes en avril 1940. La grand-mère puis le père d’Isabelle meurent de privation et d’épuisement très tôt. Isabelle et sa mère sont déportées au cours de l’été 1944 au camp d’Auschwitz-Birkenau, avant d’être transférées au bout d’une semaine au camp de Waldeslust, près d’Hanovre et de Celle, où elles sont affectées à des chantiers très pénibles de construction et de pose de rails de chemin de fer avant d’être transférées au camp de concentration de Bergen Belsen en février 1945. Toutes deux contractent le typhus et sa mère en meurt.

Isabelle se rendra régulièrement en pèlerinage à Bergen-Belsen à partir des années 2000. Elle fait partie – fin 1992 – du petit groupe d’anciens déportés qui créent le comité pour l’érection au cimetière du Père-Lachaise d’un monument, inauguré le 23 mars 1994, en présence de Simone Veil.

Quand l’armée britannique libère les déportés le 15 avril 1945, Isabelle a 16 ans et ne pèse que 25 kilos. D’abord soignée sur place puis par sœur Suzanne de la mission Vaticane à qui elle vouera une reconnaissance extrême, elle est transférée en Suède où elle entame une longue convalescence.

Isabelle s’installe en France à Paris en février 1946 chez un oncle, que la sœur Suzanne a retrouvé. Elle se marie en décembre avec Arthur Choko. Trois enfants arrivent vite à leur foyer, sa revanche sur la déportation et la mort. Elle devient championne de France d’échecs en 1956, vice-championne du monde l’année suivante. Elle va entamer une carrière dans l’industrie, notamment aux Charbonnages de France puis elle accompagne Arthur, son époux dans le secteur de la restauration.

A partir des années 1990, elle commence à témoigner, surtout en milieu scolaire, et s’engage au sein des associations de mémoire. Elle aura à cœur de défendre l’aide aux survivants, notamment déportés depuis l’Est et arrivés ensuite en France. Elle réussit à convaincre l’Etat en 2008 et 2009 de son projet. Elle participe longtemps à l’animation de l’Amicale des Anciens Déportés de Bergen-Belsen et de l’Association Fonds Mémoire d’Auschwitz, dont elle devient présidente puis présidente d’honneur, et l’Union des déportés d’Auschwitz qu’elle préside depuis son élection intervenue en mars 2022. Une vie de combats, exemplaire, inspirante, qu’elle mena jusqu’à son dernier souffle.

