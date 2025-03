Stef Wertheimer, l’un des pionniers de l’industrie israélienne et fondateur des entreprises Iscar, Technologies des Lames et du groupe IMC, est décédé aujourd’hui (mercredi) à l’âge de 98 ans. Son patrimoine était estimé à environ 6,3 milliards de dollars. Lauréat du Prix Israël, il fut également l’un des fondateurs du Mouvement démocratique pour le changement (Dash) et député au sein de ce parti.

Stef Wertheimer est né en 1926 à Kippenheim, en Allemagne, et a immigré avec sa famille en Israël en 1937, s’installant dans un camp de transit pour nouveaux immigrants à Nahariya. En 1943, il s’est engagé dans l’Armée de l’air britannique et a servi comme officier de soutien en équipement optique sur une base aérienne à Bahreïn. En 1945, il a rejoint le Palmach, où il a suivi une formation de pilote et a été affecté comme officier d’ingénierie et de développement d’industrie militaire clandestine.

En 1952, il a fondé à Nahariya la société Iscar, spécialisée dans la fabrication d’outils de coupe en métal dur. L’entreprise a d’abord vu le jour dans une cabane attenante à sa maison familiale, avant de s’agrandir dans un entrepôt plus grand. Aujourd’hui, Iscar est l’un des trois principaux fabricants mondiaux dans son domaine. 98 % de sa production est destinée à l’exportation, notamment pour les industries automobile, aéronautique, spatiale et électronique.

Au début des années 1980, il a initié la création de la zone industrielle de Tefen, en Galilée occidentale. Ce projet comprenait un parc industriel destiné à promouvoir l’innovation et le développement des exportations israéliennes.

Dans les années 1990, il a reçu le Prix Israël pour sa contribution exceptionnelle à la société et à l’État.

En 2006, il a allumé l’un des flambeaux lors de la cérémonie officielle du 58ᵉ anniversaire de l’indépendance d’Israël, en reconnaissance de son apport au pays.

Stef Wertheimer a été honoré de nombreuses distinctions en Israël et à l’étranger pour ses réalisations industrielles et philanthropiques.

Son fils, Eitan Wertheimer, qui avait pris la relève à la tête du groupe Iscar, est décédé il y a deux ans des suites d’une maladie grave. Stef Wertheimer laisse derrière lui trois enfants, neuf petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants.

Sa petite-fille, l’actrice Maya Wertheimer, lui a rendu hommage en le décrivant comme »l’homme qui m’a appris ce qu’est le respect et qui m’a donné de précieuses leçons sur l’amour ».

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a exprimé sa tristesse à l’annonce de son décès: »Mon épouse Sara et moi-même exprimons notre profonde tristesse après avoir appris la disparition de Stef Wertheimer, z’l, un homme d’industrie, de vision et d’amour pour Israël. Stef a été un bâtisseur du pays et un pilier de l’industrie israélienne. Par amour pour sa patrie, il a choisi d’implanter ses usines en Galilée et dans le Néguev – non seulement pour produire, mais aussi pour bâtir l’avenir. Il croyait profondément que l’essor économique d’Israël était une véritable mission sioniste. Stef laisse derrière lui un héritage de créativité, de générosité et une foi inébranlable dans la capacité de l’homme à innover et à améliorer le monde. En mon nom, au nom de mon épouse et au nom du gouvernement d’Israël, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont aimé. Que son souvenir soit béni ».