L’ancien ministre Raphy Eytan z.l. est décédé à l’hôpital Ichilov à l’âge de 92 ans.

Avant la création de l’Etat d’Israël il s’était engagé dans les rangs du Palma’h et avait été blessé dans les combats au lendemain de la guerre d’Indépendance. Son service militaire dans les Renseignements lui ouvrit ensuite la voie à une carrière prodigieuse dans les rangs du Shin Bet d’abord, puis du Mossad, à la tête des départements opérationnels où il dirigea de nombreuses opérations périlleuses et secrètes. C’est lui qui fut notamment à la tête du commando qui captura le chef nazi Adolf Eichman en Argentine en 1960.

En 1981, il faut nommé par le ministre de la Défense Ariel Sharon comme directeur d’une branche secrète des Renseignements chargée d’obtenir à l’étranger des informations technologiques au profit des industries militaires israéliennes. C’est dans ce cadre qu’il devint un acteur central dans l’Affaire Pollard, en étant le responsable direct d’Aviam Sela, lui-même agent de liaison de Jonathan Pollard. Il dût quitter le Mossad après cela.

Raphy Eytan revint au centre de l’actualité lors des élections législatives de 2006, à la tête du Parti des Retraités (Gil) qu’il avait fondé, et qui contre toute attente, obtint 7 sièges à la Knesset. Il fut nommé par Ehoud Olmert comme ministre en charge des retraités au sein du Bureau du Premier ministre. Mais à cause de dissensions internes, ce parti se scinda plusieurs fois avant de disparaître.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à la nouvelle de son décès: “Mon épouse Sarah et moi-même sommes en deuil avec toute la population après le départ de ce héros de la nation Raphy Eytan z.l. Raphy aura été l’un des plus grands acteurs des services de renseignements israéliens lors d’innombrables opérations en faveur de la sécurité de l’Etat d’Israël. Il a joué un rôle majeur dans la capture du criminel nazi Adolf Eichman et dans son transfert à Jérusalem pour y être jugé. Ensuite, durant des années, il joua un rôle important dans la vie publique, comme ministre mais aussi pour faire revenir en Israël des biens volés aux Juifs durant la Shoah. Raphy était un ami personnel de la famille Netanyahou. Il n’avait pas son pareil en intelligence et engagement indéfectible pour le peuple juif et pour son Etat…”.

Un vibrant hommage lui a été rendu par de nombreuses personnalités politiques.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90