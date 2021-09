L’ancien ministre et député Aharon Abouhatseira z.l. est décédé mardi à l’âge de 83 ans à l’hôpital Ichilov. Il était le fils de rabbi Itshak Abouhatseira zatsal, surnommé « Baba ‘Haki ». Sa famille était montée en Israël en 1949 pour s’installer à Ramleh. Il avait étudié à la yeshiva Bné Akiva de Kfar Haroeh puis à l’Ecole normale à Jérusalem et é l’Université Bar-Ilan où il obtint une licence. Sa vie publique commença en 1969 où il fut élu au conseil municipal de Ramleh, puis devint maire de la ville entre 1972 et 1977. C’est ensuite qu’il entra en politique nationale et fut député sous les couleurs du Parti national-religieux (Mafdal). Dans la législature suivante, il créa un parti sioniste-religieux séfarade et de tendance sociale, Tami, qui obtint trois sièges. Dans les gouvernements Begin, Il fut nommé successivement ministre des Cultes, ministre du Travail et des Affaires sociales puis ministre de l’Alya et de l’Intégration. Vers la fin de sa carrière politique (1992), il adhéra au Likoud.

Aharon Abouhatseira t.l. fut à l’origine de plusieurs lois sociales dans le domaine du Bitoua’h Leumi, des allocations familiales, allocations-vieillesse et allocations-chômage.

A l’annonce de son décès, les réactions d’hommage sont unanimes pour souligner l’apport de cette personnalité à la société israélienne et en particulier aux couches de population les plus défavorisées.

Photo famille