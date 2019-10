L’ancien juge et président de la Cour suprême Meïr Shamgar est décédé à l’âge de de 94 ans. Il était considéré comme l’un des plus grands juristes de l’histoire de l’Etat d’Israël. C’est en 1975 qu’il avait été nommé juge à la Cour suprême après avoir été procureur général de Tsahal puis conseiller juridique du gouvernement. Quelques années plus tard il était nommé président de la Cour suprême, fonction qu’il occupa durant douze ans jusqu’à sa retraite. Mais il ne se retira pas complètement de la vie judiciaire et présida quelques commissions d’enquêtes (massacre de Hevron, assassinat d’Itshak Rabin) ou des commissions de consultation sur des sujets importants. L’une de ces commissions, qui porte son nom, fut chargée de fournir au gouvernement des outils juridiques concernant les principes à suivre lors de pourparlers après des enlèvements de soldats ou de civils par des organisations terroristes, suite à l’Affaire Shalit.

L’annonce de son décès a été suivi d’une avalanche de réactions élogieuses dans la classe politique et le monde judiciaire. Président de l’Etat, Premier ministre, président de la Knesset, ministres et députés de droite comme de gauche, actuel ou anciens, ont tous souligné sa droiture, son honnêteté intellectuelle, ses connaissances phénoménales ainsi que son énorme contribution à la jurisprudence israélienne.

Vidéo: interview de Meïr Shamgar:

Photo Yossi Zamir / Flash 90