Ce matin (dimanche), la famille d’Ilan Gilon a annoncé son décès. Gilon avait 65 ans.

Ancien député de Meretz, Gilon était un homme politique très apprécié de tous les partis. Il avait commencé sa carrière politique en 1993, à la mairie d’Ashdod, sous l’étiquette Meretz. Puis en 1999 il était entré à la Knesset.

Ilan Gilon était identifié avec la lutte en faveur des couches sociales défavorisées et des handicapés. Il était lui-même handicapé après avoir contracté la polio dans sa jeunesse en Roumanie, son pays natal.

A la Knesset, tout le monde le respectait pour ces combats qu’il menait avec droiture et détermination.

Il était apprécié de tous, y compris de ses ennemis idéologiques le plus à droite de l’échiquier politique. Ainsi, était-il très proche du député Habayit Hayehoudi, Ouri Orbach, z’l. Lorsque ce dernier est décédé, des suites d’une maladie, il était à son chevet pour ses derniers instants. Il a récité avec lui le Shema Israël. Après sa disparition, Ilan Gilon a pleuré son ami et adversaire politique: »Je l’aimais d’un amour infini ».

Aujourd’hui, toute la classe politique veut rendre hommage à Ilan Gilon.

Le Premier ministre Bennett a déclaré: »Ilan avait l’habitude de dire qu’un député doit prendre des décisions comme s’il était vieux, pauvre et malade et non pas comme s’il était jeune, riche et en bonne santé. Je présente mes condoléances et toute mon affection à la famille Gilon. Que son souvenir soit béni ».

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid a pleuré »l’un des meilleurs d’entre nous, un homme public, un idéologue, droit comme une règle, intelligent et drôle. On ne fait plus d’homme comme lui. Que son souvenir soit béni ».

A droite de l’échiquier politique, les hommages pleuvent aussi.

Arié Derhy a regretté la disparition d’un homme »au grand coeur, un homme qui s’est battu toute sa vie pour les classes défavorisées et les nécessiteux. Il était avant tout un homme bon, que tout le monde aimait. J’étudierai des michnayot toute l’année pour l’élévation de son âme ».

Betsalel Smotrich a décrit Gilon comme »une des personnes les plus valables et aimées de la politique israélienne malgré nos désaccords sur presque tout. Un homme de principe, un mensch. Que son souvenir soit béni ».