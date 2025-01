L’acteur israélien, Zeev Revach, est décédé hier (samedi) à l’âge de 84 ans.

Revach était l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du cinéma israélien de sa génération et, au fil des années, il a joué divers rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, en tant qu’acteur et réalisateur. Il a remporté trois prix Ophir: deux pour le meilleur acteur principal et un pour l’ensemble de sa carrière en 2010.

Il avait notamment occupé le premier rôle dans le film »Un brin de chance » qui raconte l’arrivée des immigrés juifs d’Afrique du Nord en Israël, dans les premières années de l’Etat, et dénonce les discriminations dont ils ont fait l’objet.

Après l’annonce de la mort de Revach, le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui a rendu hommage: »Mon épouse Sarah et moi, ainsi que de nombreux autres citoyens d’Israël, pleurons le décès de Ze’ev Revach – l’un des plus grands acteurs que nous ayons jamais vu au cinéma et au théâtre. Revach, né au Maroc, a tracé sa voie dans la vie à la force du poignet. C’était un homme populaire et généreux, aimant son pays et attaché à l’héritage juif. Son talent artistique s’est démarqué, exprimé dans divers rôles d’acteur. Il a joué une longue série de personnages inoubliables qui ont captivé un large public issu de tous les secteurs de la population ».

Lors de la cérémonie des 70 ans de l’indépendance de l’Etat d’Israël, Zeev Revach avait été choisi pour un allumer un flambeau.

Revach est né à Rabat, au Maroc, en 1940, et a immigré avec sa famille en Israël à l’âge de 8 ans. Sa famille est d’abord arrivée à Haïfa, puis a vécu à Jérusalem. Il a effectué son service militaire dans la brigade Nahal. Peu de temps après, il a débuté sa carrière d’acteur. Au début des années 1960, il a déjà été choisi pour ses premiers rôles au théâtre et dans la seconde moitié de cette décennie, il a commencé à jouer des rôles au cinéma.

En 2019, Zeev Revach a été victime d’une attaque cérébrale. Il n’a jamais récupéré depuis et son état de santé s’est progressivement dégradé jusqu’à son décès survenu hier.

Que son souvenir soit béni.