C’est une grande dame qui vient de disparaître à l’âge de 94 ans. Hanna Pick (Hanneli Goslar), rescapée de la Shoah, avait souvent été invitée à raconter son histoire, en Israël et à l’étranger. Elle évoquait notamment, dans ses témoignages, la grande amitié qui la liait à Anne Frank. Elle a été enterrée samedi soir au cimetière du Mont des Oliviers, Har Hazeitim. Elle laisse derrière elle une belle descendance.

C’est à la suite d’un documentaire sur Anne Frank, réalisé en 1988 par le cinéaste hollandais Willy Lindwer, que Hanna Pick a commencé à donner des conférences sur la Shoah à l’étranger avant de prendre l’initiative de parler régulièrement devant un public israélien. Elle s’est ainsi rendue une fois au Japon, deux fois en Afrique du Sud, et a effectué de nombreux voyages en Suisse, en Hollande, en Italie, en Allemagne et le plus souvent aux Etats-Unis.

Hanna Pick est née à Berlin en 1928. Son père, Hans Goslar, était un économiste éminent, conseiller du ministre de l’Intérieur allemand. Il faisait en outre partie des fondateurs du HaPoel Hamizrahi, mouvement sioniste religieux, en Allemagne.

Lors de l’avènement du nazisme, la famille a quitté l’Allemagne et s’est établie à Amsterdam, près du domicile des Frank, qui étaient également des réfugiés allemands. C’est à ce moment-là qu’a débuté l’amitié de Hanneli et d’Anne Frank.

Hanna, sa petite soeur âgée de deux ans et son père ont été arrêtés lors d’une grande rafle qui a eu lieu le 20 juin 1943. Sa mère était décédée un an plus tôt des suites d’un accouchement d’un enfant mort-né. Ils ont ensuite été internés pendant huit mois (20 juin 1943-15 février 1944) dans le camp de Westerbork. Puis ils ont été transférés dans le camp de Bergen-Belsen où son père a été assassiné. Hanna et sa soeur ont traversé de terribles épreuves avant d’être enfin libérées avec les autres déportés.

Après leur sortie des camps, Hanna et sa sœur Gabriela sont retournées en Hollande et elles sont montées en Israël en 1947. Hanna a épousé le Dr Walter Pinhas Pick z’l, l’un des rédacteurs de l’Encyclopédie Hébraïque, et a eu trois enfants. Sa fille Ruth est la veuve de Shmouel Méir z’l, adjoint au maire de Jérusalem à l’époque d’Olmert, qui est mort dans un accident de voiture en 1996. Le quartier de Har H’oma porte son nom. Gabriela s’est mariée également et a fondé une belle famille.