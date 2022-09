Dès l’annonce du décès de la Reine Elizabeth II, toute la classe politique israélienne a tenu à témoigner son soutien et à transmettre ses condoléances à la famille royale et au peuple britannique.

Le Président Itshak Herzog: « Sa Majesté la reine Elizabeth II était connue dans le monde entier comme »la Reine », tout simplement. Son décès marque la fin d’une époque. Avec le peuple israélien, je pleure sa perte et j’exprime mes plus sincères condoléances au peuple britannique et à toutes les nations du Commonwealth. , qui ont perdu leur matriarche. La reine Elizabeth était une figure historique : elle a vécu l’histoire, elle a fait l’histoire, et avec son décès, elle laisse un héritage magnifique et inspirant. Mes parents ont été reçus à plusieurs reprises par la Reine. Son sens de l’hospitalité et son accueil chaleureux sont restés à travers les générations ».

Yaïr Lapid, le Premier ministre: »Au nom du Gouvernement et du peuple d’Israël, j’adresse mes condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni à l’occasion du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle laisse derrière elle un héritage inégalé de leadership et de service. Que sa mémoire soit pour une bénédiction ».

Micky Lévy, le Président de la Knesset: « En mon nom et au nom de la Knesset, je présente mes sincères condoléances au peuple britannique en cette période difficile de chagrin intense suite à la mort de la reine Elizabeth II. Au fil des ans, la reine est devenue la personnalité politique la plus reconnaissable au monde, un modèle pour les femmes du monde entier et un symbole de dévouement sans fin à l’unité de la nation britannique. Elle va beaucoup manquer au monde. Que la mémoire de la reine Elizabeth II soit bénie. »

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a exprimé lui aussi ses condoléances: »Mon épouse Sarah et moi, ainsi que tout le peuple d’Israël, adressons nos condoléances au peuple britannique et à la famille royale à l’occasion du décès de la reine Elizabeth II. Elle était une souveraine légendaire, un phare d’intégrité dont on se souviendra au cours des siècles. Que sa mémoire soit bénie ».