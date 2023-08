Giora Romm est décédé hier (vendredi), à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer.

Pilote de chasse, pendant la guerre des Six Jours, Romm a abattu deux Mig 21 et deux Mig 17 égyptiens. Il est considéré comme le meilleur pilote de ce conflit.

En septembre 1969, pendant la guerre d’usure, Romm a participé à un combat aérien lors duquel son avion a été touché au-dessus de l’Egypte. Il a réussi à s’en éjecter mais a été gravement blessé et fait prisonnier. Trois mois plus tard, il a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers avec l’Egypte.

Malgré sa blessure et cette période passée en captivité, Romm est retourné au combat et a commandé une escadrille lors de la guerre de Kippour.

Après son service militaire, Giora Romm, a été président de l’administration des infrastructures nationales puis de l’Agence Juive et directeur de l’autorité de l’aviation civile. Romm a également officié en tant que président de l’autorité pour la sécurité routière.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, lui a rendu hommage: “Avec de nombreux citoyens israéliens, je partage la douleur de la famille du major-général de réserve Giora Romm, qui a grandement contribué à l’État, d’abord dans son service en tant que pilote de l’armée de l’air, puis dans divers rôles publics.

Je vous invite à vous imprégner de la personnalité de Giora et de son parcours en lisant l’autobiographie sur sa vie en tant que pilote qui a été fait prisonnier par les Égyptiens – et qui a ensuite repris du service.

Il y a deux semaines, alors qu’il était gravement malade, j’ai parlé avec Guiora. Ce fut une conversation émouvante lors de laquelle Guiora, comme à sa habitude, a montré un esprit solide”.