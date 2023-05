Frouma Gallant, la mère de Yoav Gallant, le ministre de la Défense, est décédée, à l’âge de 88 ans. Les détails sur l’enterrement n’ont pas encore été communiqués.

Elle était née en Pologne et rescapée de la Shoah. Frouma, née Segal, était arrivée en Israël à bord de l’Exodus et avait construit sa vie et sa famille en Israël.

Le ministère de la Défense a fait savoir que malgré le deuil qui le frappe, le ministre de la Défense poursuit normalement ses activités, alors qu’Israël mène une grande opération militaire à Gaza, ces jours-ci.

Yoav Gallant a rendu hommage à sa mère: »Ma mère, Frouma Gallant, née Segal, est décédée ce matin. Elle est partie sereinement entourée de ses enfants et de ses petits-enfants ».