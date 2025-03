Le Dr Dore Gold, l’un des plus grands diplomates israéliens, est décédé aujourd’hui (lundi) à l’âge de 71 ans.

Dore Gold, ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur d’Israël à l’ONU et conseiller diplomatique du Premier ministre Benyamin Netanyahou, a joué un rôle clé dans la politique étrangère israélienne.

Il a été l’un des piliers des Accords d’Abraham et une figure centrale dans leur élaboration et dans le développement des relations d’Israël avec le monde arabe.

Depuis l’an 2000, il était président du Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), un think tank influent spécialisé dans l’analyse des politiques israéliennes et internationales et les enjeux majeurs pour Israël et le peuple juif.

Son travail a contribué à façonner les stratégies diplomatiques et sécuritaires d’Israël pendant des décennies.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Dore Gold, ancien diplomate et conseiller stratégique de longue date. Dans un communiqué, Netanyahou écrit: « Mon épouse Sara et moi sommes profondément attristés par la disparition du Dr Dore Gold – un chercheur académique prolifique, un diplomate israélien exceptionnel et un ami personnel proche. Pendant plus de trois décennies, Dore m’a accompagné en tant que serviteur dévoué de l’État. Homme aux multiples talents, il a été mon conseiller diplomatique, ambassadeur d’Israël à l’ONU et directeur général du ministère des Affaires étrangères. Doté d’une intégrité intellectuelle rare, d’une capacité d’action remarquable et d’un amour inébranlable pour Israël, il alliait une vision sioniste passionnée à une analyse stratégique aiguisée, qui ont grandement servi notre pays sur la scène internationale. Un exemple marquant de son influence est sa contribution essentielle à la conclusion des Accords d’Abraham avec les États arabes. Ses ouvrages brillants démontrent avec clarté la justesse de la cause israélienne. Dore manquera profondément à notre pays, et il nous manquera personnellement, à Sara et à moi. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse Ofra et à sa famille ».

Guidon Saar, le ministre des Affaires étrangères, a lui aussi rendu hommage au Dr Dore Gold: « J’ai été profondément attristé d’apprendre le décès de l’ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères, le Dr Dore Gold. Dore Gold était un modèle de diplomatie. Il a ouvert de nouvelles voies pour les relations d’Israël avec le monde, et en particulier avec le monde arabe ».

Le Dr Dore Gold sera inhumé cet après-midi (lundi) à Jérusalem. Il laisse derrière lui son épouse, Ofra, deux enfants et six petits-enfants.