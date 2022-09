La communauté francophone est en deuil. Le Dr David Tibi est brutalement décédé aujourd’hui d’un AVC, à l’âge de 52 ans.

Marié et père de cinq enfants, David Tibi avait fait son alya en 2014. Dentiste de profession, il s’était battu pour obtenir la reconnaissance du diplôme de dentiste en Israël aux côtés des associations francophones, travaillant d’arrache-pied pour convaincre les politiques. Et il avait réussi.

Militant communautaire et amoureux d’Israël, David Tibi avait puisé ses valeurs dans l’éducation qu’il avait reçue de ses parents Gladys et Michel Tibi. Gladys est la présidente et fondatrice du mouvement Libi France qui s’occupe des soldats de Tsahal.

L’annonce du décès de David Tibi a fait l’effet d’une véritable onde de choc dans la communauté francophone et les messages d’hommage se multiplient.

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une lettre poignante que le Dr David Tibi, z’l, avait écrite, le 29 août dernier, il y a à peine une semaine et qui s’adressait à la France.