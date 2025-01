Agnès Keleti, la doyenne des champions olympiques et celle que l’on surnommait la »mère de la gymnastique israélienne », s’est éteinte aujourd’hui (jeudi) à l’âge de 103 ans.

Agnès Keleti possédait la double nationalité hongroise et israélienne. Rescapée de la Shoah, elle s’était installée en Israël en 1956. En 2015, elle était repartie vivre à Budapest, où elle est décédée des suites d’une infection pulmonaire ce jeudi 2 janvier 2025.

Née Agnès Klein en 1921, elle faisait partie de l’équipe nationale hongroise de gymnastique lorsque la guerre a éclaté en 1939. Elle s’est alors vue refuser le droit de pratiquer toute activité sportive en raison de ses origines juives.

En 1944, lorsque la Hongrie est envahie par le IIIe Reich, Agnès prend une fausse identité et se cache à la campagne. Elle faisait office de domestique et continuait à s’entrainer en cachette sur les rives du Danube. Son père et plusieurs membres de sa famille ont été déportés et exterminés à Auschwitz, tandis que sa mère et sa sœur furent sauvées grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg.

Par la suite, alors qu’elle était déjà âgée de plus de 30 ans, Agnès Keleti a été quintuple médaillée d’or olympique. En tout, elle a obtenu dix médailles olympiques.

En 2017, elle a obtenu le Prix d’Israël pour l’oeuvre de sa vie dans le domaine du sport pour l’Etat d’Israël. Il lui a été remis par le ministre de l’Education de l’époque, Naftali Bennett.

Le Comité olympique israélien lui a rendu hommage : « Le Comité olympique en Israël s’incline devant le décès de la plus grande athlète féminine juive de tous les temps, la lauréate du Prix Israël, la survivante de la Shoah, Agnes Keleti – la plus ancienne championne olympique du monde. Agnes, Aggie pour ses amis, a immigré de Hongrie en Israël en 1957 suite à sa participation aux cinquièmes Maccabiades. Elle est la fondatrice de la branche gymnastique aux agrès en Israël, a fait grandir des générations d’entraîneurs et d’athlètes féminines et était une icône d’excellence qui a inspiré de nombreuses personnes dans le sport israélien. Sa grandeur dans son action et sa créativité ont grandement influencé le monde sportif en Israël et dans le monde. Que son souvenir soit béni ».

Le ministre de la Culture et des Sports, Micky Zohar, a déclaré: »C’est avec douleur que nous nous séparons d’Agnès Keleti, décédée à l’âge de 103 ans. Elle fut une pionnière du sport juif et l’une des plus grandes sportives de l’histoire. Rescapée de la Shoah, elle a su transformer la douleur en force et sa foi en succès et victoires impressionnantes: 10 médailles olympiques et des milliers de coeurs conquis. Son héritage est une source d’inspiration infinie pour les générations à venir. Le chemin qu’elle a construit continuera à être un exemple d’excellence pour le sport juif et israélien. Que son souvenir soit béni ».