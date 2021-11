Le maire de Beer Sheva Rubik Danilovitz a exprimé sa déception quant au manque de réaction du gouvernement après les violentes échauffourées qui ont opposé deux clans bédouins rivaux dans le parking de l’hôpital Soroka.

Lors d’une conférence de presse, le maire a déclaré que sa ville était en « état d’urgence nationale ». Il a été très dur : « J’essaie d’avoir toujours une attitude étatique, mais cette fois-ci, il s’agit d’une véritable guerre contre notre démocratie à tous. Il y a ici un terrorisme civil qui s’installe et commence peu à peu à prendre le contrôle du pays. Cela se passe partout. » Et amer : « Je me serais attendu ce matin à une visite du Premier ministre et du ministre de la Sécurité intérieure. Ce qui s’est passé dimanche illustre la perte de contrôle de l’Etat sur ce qui se passe dans le pays. Que se passe-t-il ? Où est la gouvernance et l’autorité ?! »

Après les violences de dimanche soir, émaillées de coups de feu, quatre personnes ont été blessées et dix-neuf personnes ont été arrêtées par la police. Le service de sécurité de l’hôpital avait fait fermer les entrées de l’établissement et les personnes qui étaient à l’intérieur ont confié avoir vécu des moments de terreur. « J’ai cru qu’un massacre était en cours », a confié un membre du personnel médical.

Vidéo :

שני תושבי רהט נפצעו מדקירות בקטטה שפרצה בין שתי משפחות בדואיות בחניון של בית החולים סורוקה בבאר שבע. במקום נשמעו גם קולות ירי@Itsik_zuarets

(צילום: עמאר אסדי) pic.twitter.com/SW3mJtkIl1 — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2021

Photo Hadas Parush / Flash 90