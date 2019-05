Le TOP 10 d’IsraelValley. Notre N°3 des entreprises françaises qui réussissent en Israël. Le géant français des articles de sport et de loisirs, Decathlon, est très actif en Israël. L’enseigne a ouvert très récemment au centre de Tel-Aviv une nouvelle boutique. Selon i24News : « Décathlon installera une nouvelle boutique au nord de l’Etat hébreu, dans la banlieue de Haïfa, au sein du complexe commercial du groupe Big.

Decathlon a ouvert son premier magasin israélien à Rishon LeTsion, dans la banlieue de Tel Aviv. Des milliers de passionnés de sport et de loisirs s’étaient précipités dans les 3.000 m2 d’espace de vente et la plupart des 16.000 références proposées par l’enseigne avaient rapidement été en rupture de stock. En août 2017, Louise Chekroun, la patronne de Decathlon Israël, avait estimé que le marché israélien représentait un potentiel de 10 à 15 magasins pour l’enseigne française.

56% des Israéliens de plus de 21 ans déclarent pratiquer régulièrement un sport, et avec des prix extrêmement compétitifs pour l’Etat hébreu, Decathlon s’est imposé « à fond la forme » sur le marché des articles de sport et de loisirs en Israël. Sur place, l’enseigne française compte actuellement 70 employés, dont seulement 4 expatriés. 100 nouveaux postes sont à pourvoir, notamment au sein du centre de logistique d’Ashdod, en cours de construction. Depuis sa création en 1976, Decathlon a ouvert près de 1.400 magasins dans plus de 40 pays différents ».

Source: Israelvalley