Selon Globes, Décathlon devrait ouvrir des nouveaux magasin à Beer-Sheva, Kfar Saba et à Petah Tikva en 2020 et 2021 et aussi construire un nouveau centre logistique en Israël, le pays au sein duquel le sport est sans doute devenu la deuxième religion après le Judaïsme…

Decathlon a ouvert son premier magasin en Israël il y a deux ans à Rishon Lezion. Une entrée plutôt remarquée sur le marché des articles de sport dans un si petit pays. Le magasin a été dévalisé dès les premiers jours. La société qui ne s’attendait apparemment pas à une demande aussi forte n’avait pas anticipé le stock laissant le magasin mal achalandé pendant des semaines, voire des mois. Le spécialiste français d’articles de sport a ensuite ouvert à la fin du mois d’août de l’année 2018 un deuxième magasin dans le nord d’Israël, plus précisément dans la zone commerciale BIG de Krayot puis un troisième à Netanya et un quatrième dans le centre de Tel Aviv en 2019.

Pourquoi un développement si rapide?

Deux raisons. La première: le sport est pratiqué par presque 80 % de la population israélienne et de surcroît, ces dernières années, la mode est aux vêtements de sport même pour ceux qui ne le pratique pas. Les centres commerciaux qui ont noté la tendance depuis déjà un moment, s’efforcent d’attirer les acteurs du marché sans parler des marques de mode qui recherchent des franchises supplémentaires dans le sport afin de diversifier leurs produits.

Deuxième raison de son succès et pas des moindres, la marque a résolument décidé dès son ouverture d’appliquer les mêmes prix qu’en France, des prix très raisonnables dans un pays ou tout est devenu trop cher.

Ainsi, pour garantir son développement en Israël, Décathlon s’appuie actuellement sur son centre logistique d’Ashdod mais devrait en ouvrir un deuxieme. Les deux desserviront les quatre magasins de la chaîne à Netanya, Rishon Lezion, Tel Aviv et dans la région de Krayot au nord de Haïfa. Dans le cadre de son expansion, Décathlon a également signé des contrats pour de nouveaux magasins, sur le site de BIG Centers à Beersheva, dont l’ouverture est prévue en 2020. Mais aussi sur le site G de Gazit Globe à Kfar Saba et celui de Dan Town à Petah Tikva, dont les ouvertures sont prévues en 2021. Le nouveau centre logistique devrait également servir au site Internet de la chaîne de sport.

Source: Tel-Avivre –