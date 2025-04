Israël entre dans une période solennelle de recueillement national ce mercredi soir, marquant le début de Yom HaShoah, Journée du souvenir et de l’héroïsme de l’Holocauste. Cette commémoration revêt une importance particulière cette année coïncidant avec le 80e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie.

Les cérémonies débuteront à 20h précises par un événement officiel près du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Jeudi matin à 10h, une sirène retentira dans tout le pays pendant deux minutes, invitant la population à observer un moment de recueillement. Le Commandement du Front intérieur précise qu’en cas d’alerte réelle, les sirènes émettraient un son montant et descendant, différent de celui utilisé pour la commémoration.

Immédiatement après ce temps d’arrêt national, une cérémonie de dépôt de gerbes se tiendra à Yad Vashem en présence des plus hautes autorités de l’État : le président, le Premier ministre, le président de la Knesset et le président de la Cour suprême, accompagnés de représentants d’organisations de survivants et de délégations venues de tout le pays.

À 11h débutera à la Knesset la cérémonie « Chaque homme a un nom », durant laquelle le président du Parlement et les députés liront les noms des victimes de la Shoah. Une cérémonie parallèle se déroulera simultanément à Yad Vashem. Les commémorations officielles se poursuivront à 13h sous la tente mémorielle de Yad Vashem, avant de s’achever par un rassemblement final prévu à 20h au Musée de la Maison des Combattants du Ghetto.