Le président américain a commencé à mettre ses menaces à exécution. Il a ordonné une première série de sanctions à l’égard de la Turquie. Il s’agit de sanctions personnelles contre des hauts dirigeants du régime, présents et passés, de l’augmentation des taxes d’exportation sur l’acier à destination de la Turquie et la suspension jusqu’à nouvel ordre de pourparlers commerciaux portant sur des centaines de millions de dollars qui devaient être signés avec Ankara.

Au moyen d’un tweet, Donald Trump a une fois de plus justifié sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie: « J’ai dit à mes généraux: ‘Pourquoi devrions-nous combattre pour la Syrie et pour Assad et défendre le territoire de nos ennemis? » Le locataire de la Maison-Blanche a précisé que si les troupes américaines quittent le nord de la Syrie elles resteront toutefois dans la région afin d’empêcher tout « come back » de Daech suite à invasion turque.

