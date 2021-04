Les délégués de tous les partis politiques se rendront les uns après les autres dès lundi matin à la résidence présidentielle pour recommander leur candidat au poste de Premier ministre. A l’heure actuelle, Binyamin Netanyahou bénéficie du soutien de 52 candidats et Yaïr Lapid de 37. Le suspense persiste quant à l’attitude qu’adoptera Naftali Benett : va-t-il présenter sa propre candidature ou soutenir Binyamin Netanyahou ?

Les deux partis orthodoxes – Shass et Yahadout Hatorah – ont annoncé qu’ils vont demander au président Rivlin de faire pression sur Gideon Saar afin qu’il change d’avis et rejoigne finalement le camp Netanyahou, un scénario qui n’a guère de chance de réussir au vu des propos tenus dimanche soir par le président de Tikva ‘Hadashah. Les orthodoxes veulent rappeler au président de l’Etat qu’il a été élu grâce aux voix de droite et qu’il doit favoriser la formation d’un gouvernement de droite. Reouven Rivlin pourrait désigner assez rapidement celui qui serait chargé en premier de former un gouvernement.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90